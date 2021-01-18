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Податки не виростуть: що зміниться з введенням накопичувальної пенсії

Київ, Понеділок 18 січня 2021 15:54
Податки не виростуть: що зміниться з введенням накопичувальної пенсії
Фото: Галина Третьякова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кошти на додаткові пенсії візьмуть з існуючих податків

Другий рівень пенсійного забезпечення в Україні буде введений без підвищення єдиного соціального внеску (ЄСВ) та податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Накопичувальна пенсія буде введена з 2023 року.

Про це йдеться в коментарі голова Комітету Верховної ради У з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової (фракція "Слуга народу").

Як нагадала депутат, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль неодноразово повідомляв, що з 2023 року планується в межах існуючої системи оподаткування запровадити механізм направлення 2% від ЄСВ та 2% від ПДФО на додаткову пенсію.

За її словами, це необхідно "щоб нарешті запровадити систему формування додаткової пенсії для кожного громадянина".

"Це потрібно ще і тому, що важлива традиція відповідального заощадження на пенсію, вже з першого року трудової діяльності, не сформована", - додала вона.

Нагадаємо, у січні 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що закон про введення в Україні накопичувального рівня пенсійної системи можуть прийняти вже у 2021 році.

Відзначимо, у травні 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що накопичувальна пенсія в Україні може з'явитися з 1 січня 2021 року.

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