Налоги в военное время: что нужно знать бизнесу

В четверг, 3 марта, Верховная рада приняла за основу и в целом законопроекты №7121-1 и №7125, касающиеся налогообложения и предоставления отчетности в период действия военного положения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева в Telegram .

Ими предусматривается, прежде всего, прекращение налоговых проверок на время военного положения. Также подавать отчеты и другие документы можно через 90 дней после прекращения или отмены военного положения.

Напомним, Верховная рада утром 24 февраля ввела в Украине военное положение. В связи с этим мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу.

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