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Налоги в военное время: что нужно знать бизнесу

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Украина, Четверг 03 марта 2022 16:23
Налоги в военное время: что нужно знать бизнесу Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 3 марта, Верховная рада приняла за основу и в целом законопроекты №7121-1 и №7125, касающиеся налогообложения и предоставления отчетности в период действия военного положения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева в Telegram.

Ими предусматривается, прежде всего, прекращение налоговых проверок на время военного положения. Также подавать отчеты и другие документы можно через 90 дней после прекращения или отмены военного положения.

Кроме того, законопроекты предусматривают:

  • освобождение от ответственности плательщиков в случае невозможности исполнения своих обязанностей;
  • операции по добровольной передаче средств, товаров, в том числе подакцизных, предоставление услуг в пользу ВСУ и подразделений территориальной обороны без предварительного или последующего возмещения их стоимости, не считаются операциями по реализации для целей налогообложения;
  • учет в составе расходов в полном объеме средств и имущества, передаваемого ВСУ и другим подразделениям;
  • сумма возмещения стоимости горючего, израсходованного при предоставлении услуг по перевозке для обеспечения нужд ВСУ и подразделений территориальной обороны, не включается в состав налогооблагаемого дохода физических лиц, оказывающих такие услуги;
  • продление действия лицензий на производство подакцизной продукции;

Напомним, Верховная рада утром 24 февраля ввела в Украине военное положение. В связи с этим мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу.

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