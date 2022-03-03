Податки у воєнний час: що треба знати бізнесу

У четвер, 3 березня, Верховна рада прийняла за основу та в цілому законопроекти №7121-1 і №7125, які стосуються оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в Telegram .

Крім того, законопроекти передбачають:

Ними передбачається насамперед припинення податкових перевірок на час воєнного стану. Також подавати звіти та інші документи можна через 90 днів після припинення чи скасування воєнного стану.

Нагадаємо, Верховна рада вранці 24 лютого запровадила в Україні військовий стан. У зв'язку із цим чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.

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