Податки на імпорт повертаються. Безмитне розмитнення авто скасовується з 1 липня
В Україні з 1 липня повертаються раніше скасовані мита, акцизи і 20% ПДВ на імпортні товари. В тому числі, мова йде про ввезення автомобілів громадянами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст законопроект №7418.
Норми закону
Верховна рада прийняла урядовий законопроект 21 червня. Зараз він знаходиться на підписі президента, а основні його норми набудуть чинності з 1 липня.
Закон відновлює оподаткування, яке було скасовано в березні:
- для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
- для підприємств, які не сплачують ввізне мито;
- для транспортних засобів, що ввозяться громадянами;
Разом з тим, документ звільняє від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним або декількома).
Причини повернення податків
Уряд подав законопроект про поновлення податків на імпорт в кінці травня. За оцінкою Кабміну, до цього часу було ввезено 119 тисяч автомобілів, податкова пільга склала 13 млрд гривень, тобто близько 110 тисяч гривень на кожен автомобіль.
До 1 липня всього без мит буде ввезено 240 тисяч автомобілів. В останні дні у пунктах пропуску на кордоні утворилися величезні черги з авто.
Крім того, пільги позбавляли бюджет надходжень 3,5 млрд гривень митних платежів від підприємств і ФОПів. Міністр фінансів Сергій Марченко неодноразово закликав повернути все на податки на імпорт.
Скасування списку товарів критичного імпорту
У НБУ вважають, що закон про відновлення податків на імпорт товарів створює підстави для скасування переліку товарів критичного імпорту, який діє з початку російського вторгнення.
Список товарів критичного імпорту переглядався у бік збільшення 18 разів. Сьогодні він містить близько 90% від усіх товарних категорій.
У НБУ вважають, що відновлення мит і податків на імпорт товарів і послуг є важливим кроком на шляху до повернення здатності валютного ринку для самобалансування. Зокрема, це підтримає подальше відновлення виробництва в Україні і дозволить обмежити темпи зростання імпорту, який тисне на валютний ринок, і на міжнародні резерви України.
Крім того, зростуть щомісячні надходження до бюджету. За оцінками Міністерства економіки, вони збільшаться на 3,5 млрд гривень на місяць.
Нагадаємо, в березні Верховна рада ухвалила закон про звільнення від мита та ПДВ імпорту товарів, що ввозяться підприємствами. Також закон звільняв від митних платежів транспортні засоби, які ввозяться громадянами.
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