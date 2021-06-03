"Налог на Google". В Раде заверили, что закон не повлияет на обычных пользователей

Подчеркивается, что зарубежные компании вроде Facebook или Google будут облагаться на уровне подобных украинских организаций.

Глава финансового комитета парламента Данил Гетманцев отметил, что этот закон никак не повлияет на обычных пользователей. Ведь такие услуги, как поиск в Google или пользование соцсетями, останутся бесплатными.

"Так называемый налог на Google вводит простой механизм уплаты НДС для транснациональных корпораций, предоставляющих услуги в сфере электронной коммерции. Это и Facebook, и Netflix, и Viber. Они должны платить налог в Украине, как и в более 80 юрисдикций по всему миру", - пояснил нардеп.

Что изменится для иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги

Перечень изменений:

регистрироваться в качестве плательщиков НДС дистанционно

вводятся критерии определения места поставки электронных услуг

уплата налога - в евро или долларах

не будут регистрировать налоговые накладные

Согласно закону, следующие электронные услуги подпадают под налогообложение:

поставка изображений или текстов,

поставка аудиовизуальных произведений, видео по запросу, игр,

предоставление в пользование "облаков" для размещения данных,

поставки софта и обновлений к нему, а также его дистанционное обслуживание,

реклама в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

В то же время корпорации не будут платить 20% НДС за предоставление электронных образовательных услуг.