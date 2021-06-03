"Налог на Google". В Раде заверили, что закон не повлияет на обычных пользователей

Парламент окончательно утвердил законопроект №4184 об уплате транснациональными корпорациями НДС 20% за предоставление физлицам в Украине электронных услуг. В Верховной раде уверяют, что этот закон не повлияет на обычных пользователей.
Подчеркивается, что зарубежные компании вроде Facebook или Google будут облагаться на уровне подобных украинских организаций.
Глава финансового комитета парламента Данил Гетманцев отметил, что этот закон никак не повлияет на обычных пользователей. Ведь такие услуги, как поиск в Google или пользование соцсетями, останутся бесплатными.
"Так называемый налог на Google вводит простой механизм уплаты НДС для транснациональных корпораций, предоставляющих услуги в сфере электронной коммерции. Это и Facebook, и Netflix, и Viber. Они должны платить налог в Украине, как и в более 80 юрисдикций по всему миру", - пояснил нардеп.
Перечень изменений:
Согласно закону, следующие электронные услуги подпадают под налогообложение:
В то же время корпорации не будут платить 20% НДС за предоставление электронных образовательных услуг.
Напомним, Рада приняла этот законопроект за основу в середине февраля.
Так, вчера ВР поддержала за основу законопроект о налоговой системе "Дия.City". Законопроект №5376 предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс.