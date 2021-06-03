"Податок на Google". У Раді запевнили, що закон не вплине на звичайних користувачів

Парламент остаточно ухвалив законопроєкт №4184 про сплату транснаціональними корпораціями ПДВ 20% за надання фізособам в Україні електронних послуг. У Верховній раді запевняють, що цей закон не вплине на звичайних користувачів.
Підкреслюється, що закордонні компанії на кшталт Facebook чи Google оподатковуватимуться на рівні подібних українських організацій.
Глава фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев наголосив, що цей закон жодним чином не вплине на звичайних користувачів. Адже такі послуги, як пошук у Google чи користування соцмережами, залишаться безкоштовними.
"Так званий податок на Google запроваджує простий механізм сплати ПДВ для транснаціональних корпорацій, що надають послуги в сфері електронної комерції. Це і Facebook, і Netflix, і Viber. Вони повинні сплачувати податок в Україні, як і у понад 80 юрисдикціях по всьому світові", - пояснив нардеп.
Перелік змін:
Згідно з законом, наступні електронні послуги підпадають під оподаткування:
Водночас корпорації не сплачуватимуть 20% ПДВ за надання електронних освітніх послуг.
Нагадаємо, Рада схвалила цей проект закону за основу в середині лютого.
Так, вчора ВР підтримала за основу законопроект про податкову систему "Дія.City". Законопроект №5376 передбачає внесення змін до Податкового кодексу.