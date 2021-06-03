"Податок на Google". У Раді запевнили, що закон не вплине на звичайних користувачів

Підкреслюється, що закордонні компанії на кшталт Facebook чи Google оподатковуватимуться на рівні подібних українських організацій.

Глава фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев наголосив, що цей закон жодним чином не вплине на звичайних користувачів. Адже такі послуги, як пошук у Google чи користування соцмережами, залишаться безкоштовними.

"Так званий податок на Google запроваджує простий механізм сплати ПДВ для транснаціональних корпорацій, що надають послуги в сфері електронної комерції. Це і Facebook, і Netflix, і Viber. Вони повинні сплачувати податок в Україні, як і у понад 80 юрисдикціях по всьому світові", - пояснив нардеп.

Що зміниться для закордонних корпорацій, які надають електронні послуги

Перелік змін:

реєструватимуться як платники ПДВ дистанційно

запроваджуються критерії визначення місця постачання електронних послуг

сплата податку - у євро чи доларах

не реєструватимуть податкові накладні

Згідно з законом, наступні електронні послуги підпадають під оподаткування:

постачання зображень або текстів,

постачання аудіовізуальних творів, відео на замовлення, ігор,

надання у користування "хмар" для розміщення даних,

постачання софту та оновлень до нього, а також його дистанційне обслуговування,

реклама в інтернеті, мобільних застосунках та в інших електронних ресурсах.

Водночас корпорації не сплачуватимуть 20% ПДВ за надання електронних освітніх послуг.