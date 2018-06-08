Наличный курс доллара в продаже сохранился на уровне 26,17 гривны/доллар

Курс евро в продаже повысился до 31,07 грн/евро

В обменных пунктах Украины сегодня, 8 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже не изменился и сохранился на уровне 26,17 гривен, в покупке курс доллара повысился на 2 копейки до 25,97 гривен за доллар. По сравнению с данными 7 июня, курс евро в продаже повысился на 9 копеек - до 31,07 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20 – 26,06 (25,03 – 26,07 - 7 июня), продажи 26,09 – 26,40 (26,05 - 26,40 - 7 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9717 (25,9579 – 7 июня), продажи - 26,1741 (26,1729 – 7 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,80 – 30,88 (29,80 – 30,77 – 7 июня), продажи – 30,50 – 31,40 (30,50 – 31,35 – 7 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,5468 (30,4645 – 7 июня), продажи – 31,0688 (30,9834 – 7 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 – 4,161 (2,000-4,150 – 7 июня), продажи - 4,140 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 7 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,718 (3,710 – 7 июня), продажи 4,291 (4,300 – 7 июня) за 10 рублей.