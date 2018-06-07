Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,17 гривны/доллар

Курс евро в продаже повысился до 30,98 грн/евро

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже повысился на 2 копейки до 26,17 гривен, в покупке курс доллара повысился на 1 копейку до 25,95 гривен за доллар. По сравнению с данными 6 июня, курс евро в продаже повысился на 20 копеек - до 30,98 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,03 – 26,07 (25,20 – 26,05 - 6 июня), продажи 26,05 – 26,40 (26,02 - 26,35 - 6 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9579 (25,9458 – 6 июня), продажи - 26,1729 (26,1461 – 6 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,80 – 30,77 (29,48 – 30,58 – 6 июня), продажи – 30,50 – 31,35 (30,50 – 31,15 – 6 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,4645 (30,2580 – 6 июня), продажи – 30,9834 (30,7798 – 6 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 – 4,150 (2,000-4,141 – 6 июня), продажи - 4,000 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 6 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,710 (3,694 – 6 июня), продажи 4,300 (4,281 – 6 июня) за 10 рублей.