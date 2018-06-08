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Готівковий курс долара у продажу зберігся на рівні 26,17 гривні/долар

НовиниФінанси    08.06.2018 - 11:08
Фото: готівковий курс долара не змінився (РБК-Україна)
Фото: готівковий курс долара не змінився (РБК-Україна)

Курс євро у продажу підвищився до 31,07 грн/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 8 червня 2018 року, до 11:00 курс долара у продажу не змінився і зберігся на рівні 26,17 гривень, курс купівлі долара підвищився на 2 копійки до 25,97 гривень за долар. Порівняно з даними 7 червня, курс євро у продажу підвищився на 9 копійок - до 31,07 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,20 – 26,06 (25,03 – 26,07 - 7 червня), продажу 26,09 – 26,40 (26,05 - 26,40 - 7 червня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 25,9717 (25,9579 – 7 червня), продажу - 26,1741 (26,1729 – 7 червня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 29,80 – 30,88 (29,80 – 30,77 – 7 червня), продажу– 30,50 – 31,40 (30,50 – 31,35 – 7 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,5468 (30,4645 – 7 червня), продажу – 31,0688 (30,9834 – 7 червня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 – 4,161 (2,000-4,150 – 7 червня), продажу - 4,140 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 7 червня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,718 (3,710 – 7 червня), продажу 4,291 (4,300 – 7 червня) за 10 рублів.

Курс долара на міжбанку о 10:30 знизився до 26,15 грн/долар НБУ на 8 червня послабив курс гривні до 26,17 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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