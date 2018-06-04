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Наличный курс доллара в продаже сохранился на уровне 26,12 гривны/доллар

НовостиФинансы    04.06.2018 - 11:06
Фото: наличный курс доллара не изменился (РБК-Украина)
Фото: наличный курс доллара не изменился (РБК-Украина)

Курс евро в продаже повысился до 30,70 грн/евро

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже не изменился и сохранился на уровне 26,12 гривен, в покупке курс доллара сохранился на уровне 25,89 гривен за доллар. По сравнению с данными 1 июня, курс евро в продаже повысился на 1 копейку - до 30,70 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20 – 26,00 (25,20 – 25,98 - 1 июня), продажи 25,97 – 26,40 (25,98 - 26,40 - 1 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8916 (25,8960 – 1июня), продажи - 26,1207 (26,1228 – 1 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,45 – 30,38 (29,45 – 30,41 – 1июня), продажи – 30,37 – 31,00 (30,49 – 30,95 – 1 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,1617 (30,1467 – 1 июня), продажи – 30,7033 (30,6889 – 1 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 – 4,120 (2,000-4,120 – 1 июня), продажи - 4,000 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 1 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,684 (3,675 – 1 июня), продажи 4,267 (4,261 – 1 июня) за 10 рублей.

Курс доллара на межбанке в 10:30 повысился до 26,16 грн/доллар НБУ на 4 июня укрепил курс гривны до 26,11 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Курс гривны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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