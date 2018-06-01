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Наличный курс доллара в продаже сохранился на уровне 26,12 гривны/доллар

НовостиФинансы    01.06.2018 - 11:11
Фото: наличный курс доллара не изменился (РБК-Украина)
Фото: наличный курс доллара не изменился (РБК-Украина)

Курс евро в продаже повысился до 30,69 грн/евро

В обменных пунктах Украины сегодня, 1 июня 2018 года, в 11:05 курс доллара в продаже не изменился и сохранился на уровне 26,12 гривен, в покупке курс доллара повысился на 1 копейку до 25,89 гривен за доллар. По сравнению с данными 31 мая, курс евро в продаже повысился на 4 копейки - до 30,69 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20 – 25,98 (25,08 - 26,01 - 31 мая), продажи 25,98 – 26,40 (25,98 - 26,30 - 31 мая) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8916 (25,8809 - 31 мая), продажи - 26,1207 (26,1187 – 31 мая) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,45 – 30,41 (29,45 – 30,65 – 31 мая), продажи – 30,49 – 30,95 (30,35 – 31,35 – 31 мая) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,1467 (30,1121 – 31 мая), продажи – 30,6889 (30,6498 – 31 мая) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 – 4,120 (2,000-4,110 – 31 мая), продажи - 4,000 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 31 мая) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,675 (3,669 – 31 мая), продажи 4,261 (4,266 – 31 мая) за 10 рублей.

Курс доллара на межбанке в 10:30 понизился до 26,125 грн/доллар НБУ на 1 июня укрепил курс гривны до 26,12 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Курс гривны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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