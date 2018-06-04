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Готівковий курс долара у продажу зберігся на рівні 26,12 гривні/долар

НовиниФінанси    04.06.2018 - 11:06
Фото: готівковий курс долара не змінився (РБК-Україна)
Фото: готівковий курс долара не змінився (РБК-Україна)

Курс євро у продажу підвищився до 30,70 грн/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 червня 2018 року, до 11:00 курс долара у продажу не змінився і зберігся на рівні 26,12 гривень, курс купівлі долара зберігся на рівні 25,89 гривень за долар. Порівняно з даними на 1 червня, курс євро у продажу підвищився на 1 копійку - до 30,70 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,20 – 26,00 (25,20 – 25,98 - 1 червня), продажу 25,97 – 26,40 (25,98 - 26,40 - 1 червня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 25,8916 (25,8960 – 1червня), продажу - 26,1207 (26,1228 – 1 червня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 29,45 – 30,38 (29,45 – 30,41 – 1червня), продажу– 30,37 – 31,00 (30,49 – 30,95 – 1 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,1617 (30,1467 – 1 червня), продажу – 30,7033 (30,6889 – 1 червня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 – 4,120 (2,000-4,120 – 1 червня), продажу - 4,000 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 1 червня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,684 (3,675 – 1 червня), продажу 4,267 (4,261 – 1 червня) за 10 рублів.

Курс долара на міжбанку о 10:30 підвищився до 26,16 грн/долар НБУ на 4 червня зміцнив курс гривні до 26,11 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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