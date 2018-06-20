Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,46 гривны/доллар

Курс евро в продаже понизился до 30,87 грн/евро

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже повысился на 6 копеек до 26,46 гривен, в покупке курс доллара повысился на 5 копеек до 26,21 гривен за доллар. По сравнению с данными 19 июня, курс евро в продаже понизился на 2 копейки - до 30,87 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,50 – 26,35 (25,50 – 26,31 - 19 июня), продажи 26,15 – 26,70 (26,22 - 26,65 - 19 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,2130 (26,1633 – 19 июня), продажи - 26,4664 (26,3980 – 19 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,00 – 30,72 (29,67 – 30,68 – 19 июня), продажи – 30,50 – 31,35 (30,63 – 31,15 – 19 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,2743 (30,3080 – 19 июня), продажи – 30,8708 (30,8867 – 19 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 – 4,100 (2,000-4,100 – 19 июня), продажи - 4,000 – 5,800 (4,050 – 5,800 – 19 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,679 (3,707 – 19 июня), продажи 4,236 (4,234 – 19 июня) за 10 рублей.