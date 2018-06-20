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Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,46 гривні/долар

НовиниФінанси    20.06.2018 - 11:15
Фото: готівковий курс долара підвищився (РБК-Україна)
Фото: готівковий курс долара підвищився (РБК-Україна)

Курс євро у продажу знизився до 30,87 грн/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 червня 2018 року, об 11:00 курс долара у продажу підвищився на 6 копійок до 26,46 гривень, курс купівлі долара підвищився на 5 копійок до 26,21 гривень за долар. Порівняно з даними 19 червня, курс євро у продажу знизився на 2 копійки - до 30,87 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,50 – 26,35 (25,50 – 26,31 - 19 червня), продажу 26,15 – 26,70 (26,22 - 26,65 - 19 червня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,2130 (26,1633 – 19 червня), продажу - 26,4664 (26,3980 – 19 червня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 29,00 – 30,72 (29,67 – 30,68 – 19 червня), продажу– 30,50 – 31,35 (30,63 – 31,15 – 19 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,2743 (30,3080 – 19 червня), продажу – 30,8708 (30,8867 – 19 червня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 – 4,100 (2,000-4,100 – 19 червня), продажу - 4,000 – 5,800 (4,050 – 5,800 – 19 червня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,679 (3,707 – 19 червня), продажу 4,236 (4,234 – 19 червня) за 10 рублів.

Курс долара на міжбанку о 10:30 підвищився до 26,51 грн/долар НБУ на 20 червня послабив курс гривні до 26,44 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс долара, Курс євро, Курс рубля, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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