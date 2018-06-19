Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.55
Межбанк BID 30.52
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.55
Межбанк BID 30.52
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,40 гривны/доллар

НовостиФинансы    19.06.2018 - 11:05
Фото: наличный курс доллара повысился (РБК-Украина)
Фото: наличный курс доллара повысился (РБК-Украина)

Курс евро в продаже повысился до 30,89 грн/евро

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже повысился на 8 копеек до 26,40 гривен, в покупке курс доллара повысился на 7 копеек до 26,16 гривен за доллар. По сравнению с данными 18 июня, курс евро в продаже повысился на 11 копеек - до 30,89 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,50 – 26,31 (25,40 – 26,19 - 18 июня), продажи 26,22 – 26,65 (26,11 - 26,50 - 18 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1633 (26,0950 – 18 июня), продажи - 26,3980 (26,3172 – 18 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,67 – 30,68 (29,00 – 30,65 – 18 июня), продажи – 30,63 – 31,15 (30,60 – 31,35 – 18 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,3080 (30,2022 – 18 июня), продажи – 30,8867 (30,7786 – 18 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 – 4,100 (2,000-4,100 – 18 июня), продажи - 4,050 – 5,800 (4,100 – 5,800 – 18 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,707 (3,729 – 18 июня), продажи 4,234 (4,253 – 18 июня) за 10 рублей.

Курс доллара на межбанке в 10:35 сохранился на уровне 26,42 грн/доллар НБУ на 19 июня немного ослабил курс гривны до 26,32 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Курс гривны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Избиение военного в Мариуполе: появилась другая версия произошедшего
Нардеп Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации
Украинский школьник стал призером "Олимпиады гениев" в США
В Киеве вместо школы построили жилой квартал: опубликовано решение суда
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь