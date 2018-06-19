Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,40 гривны/доллар

Курс евро в продаже повысился до 30,89 грн/евро

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже повысился на 8 копеек до 26,40 гривен, в покупке курс доллара повысился на 7 копеек до 26,16 гривен за доллар. По сравнению с данными 18 июня, курс евро в продаже повысился на 11 копеек - до 30,89 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,50 – 26,31 (25,40 – 26,19 - 18 июня), продажи 26,22 – 26,65 (26,11 - 26,50 - 18 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1633 (26,0950 – 18 июня), продажи - 26,3980 (26,3172 – 18 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,67 – 30,68 (29,00 – 30,65 – 18 июня), продажи – 30,63 – 31,15 (30,60 – 31,35 – 18 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,3080 (30,2022 – 18 июня), продажи – 30,8867 (30,7786 – 18 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 – 4,100 (2,000-4,100 – 18 июня), продажи - 4,050 – 5,800 (4,100 – 5,800 – 18 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,707 (3,729 – 18 июня), продажи 4,234 (4,253 – 18 июня) за 10 рублей.