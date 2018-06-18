Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,32 гривны/доллар

Курс евро в продаже понизился до 30,78 грн/евро

В обменных пунктах Украины сегодня, 18 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже повысился на 5 копеек до 26,32 гривен, в покупке курс доллара повысился на 4 копейки до 26,09 гривен за доллар. По сравнению с данными 15 июня, курс евро в продаже понизился на 3 копейки - до 30,78 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,40 – 26,19 (25,30 – 26,16 - 15 июня), продажи 26,11 – 26,50 (26,11 - 26,50 - 15 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0950 (26,0559 – 15 июня), продажи - 26,3172 (26,2713 – 15 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,00 – 30,65 (29,00 – 30,60 – 15 июня), продажи – 30,60 – 31,35 (30,50 – 31,30 – 15 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,2022 (30,1713 – 15 июня), продажи – 30,7786 (30,8138 – 15 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 – 4,100 (2,000-4,120 – 15 июня), продажи - 4,100 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 15 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,729 (3,708 – 15 июня), продажи 4,253 (4,279 – 15 июня) за 10 рублей.