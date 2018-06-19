Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,40 гривні/долар

Курс євро у продажу підвищився до 30,89 грн/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 червня 2018 року, до 11:00 курс долара у продажу підвищився на 8 копійок до 26,40 гривень, курс купівлі долара підвищився на 7 копійок до 26,16 гривень за долар. Порівняно з даними 18 червня, курс євро у продажу підвищився на 11 копійок - до 30,89 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,50 – 26,31 (25,40 – 26,19 - 18 червня), продажу 26,22 – 26,65 (26,11 - 26,50 - 18 червня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,1633 (26,0950 – 18 червня), продажу - 26,3980 (26,3172 – 18 червня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 29,67 – 30,68 (29,00 – 30,65 – 18 червня), продажу– 30,63 – 31,15 (30,60 – 31,35 – 18 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,3080 (30,2022 – 18 червня), продажу – 30,8867 (30,7786 – 18 червня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 – 4,100 (2,000-4,100 – 18 червня), продажу - 4,050 – 5,800 (4,100 – 5,800 – 18 червня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,707 (3,729 – 18 червня), продажу 4,234 (4,253 – 18 червня) за 10 рублів.