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Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,32 гривні/долар

НовиниФінанси    18.06.2018 - 11:09
Фото: готівковий курс долара підвищився (УНІАН)
Фото: готівковий курс долара підвищився (УНІАН)

Курс євро у продажу знизився до 30,78 грн/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 червня 2018 року, об 11:00 курс долара у продажу підвищився на 5 копійок до 26,32 гривень, курс купівлі долара підвищився на 4 копійки до 26,09 гривень за долар. Порівняно з даними 15 червня, курс євро у продажу знизився на 3 копійки - до 30,78 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,40 – 26,19 (25,30 – 26,16 - 15 червня), продажу 26,11 – 26,50 (26,11 - 26,50 - 15 червня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,0950 (26,0559 – 15 червня), продажу - 26,3172 (26,2713 – 15 червня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 29,00 – 30,65 (29,00 – 30,60 – 15 червня), продажу– 30,60 – 31,35 (30,50 – 31,30 – 15 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,2022 (30,1713 – 15 червня), продажу – 30,7786 (30,8138 – 15 червня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 – 4,100 (2,000-4,120 – 15 червня), продажу - 4,100 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 15 червня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,729 (3,708 – 15 червня), продажу 4,253 (4,279 – 15 червня) за 10 рублів.

Курс долара на міжбанку о 10:30 зменшився до 26,34 грн/долар НБУ на 18 червня послабив курс гривні до 26,32 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс долара, Курс євро, Курс рубля, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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