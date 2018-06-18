Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,32 гривні/долар

Курс євро у продажу знизився до 30,78 грн/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 червня 2018 року, об 11:00 курс долара у продажу підвищився на 5 копійок до 26,32 гривень, курс купівлі долара підвищився на 4 копійки до 26,09 гривень за долар. Порівняно з даними 15 червня, курс євро у продажу знизився на 3 копійки - до 30,78 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,40 – 26,19 (25,30 – 26,16 - 15 червня), продажу 26,11 – 26,50 (26,11 - 26,50 - 15 червня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,0950 (26,0559 – 15 червня), продажу - 26,3172 (26,2713 – 15 червня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 29,00 – 30,65 (29,00 – 30,60 – 15 червня), продажу– 30,60 – 31,35 (30,50 – 31,30 – 15 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,2022 (30,1713 – 15 червня), продажу – 30,7786 (30,8138 – 15 червня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 – 4,100 (2,000-4,120 – 15 червня), продажу - 4,100 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 15 червня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,729 (3,708 – 15 червня), продажу 4,253 (4,279 – 15 червня) за 10 рублів.