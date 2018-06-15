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Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,27 гривны/доллар

НовостиФинансы    15.06.2018 - 11:18
Фото: наличный курс доллара повысился (РБК-Украина)
Фото: наличный курс доллара повысился (РБК-Украина)

Курс евро в продаже понизился до 30,81 грн/евро

В обменных пунктах Украины сегодня, 15 июня 2018 года, в 11:10 курс доллара в продаже повысился на 8 копеек до 26,27 гривен, в покупке курс доллара повысился на 6 копеек до 26,05 гривен за доллар. По сравнению с данными 14 июня, курс евро в продаже понизился на 22 копейки - до 30,81 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30 – 26,16 (25,20 – 26,08 - 14 июня), продажи 26,11 – 26,50 (26,10 - 26,40 - 14 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0559 (25,9923 – 14 июня), продажи - 26,2713 (26,1885 – 14 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,00 – 30,60 (29,80 – 30,87 – 14 июня), продажи – 30,50 – 31,30 (30,50 – 31,46 – 14 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,1713 (30,5431 – 14 июня), продажи – 30,8138 (31,0287 – 14 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 – 4,120 (2,000-4,111 – 14 июня), продажи - 4,000 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 14 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,708 (3,695 – 14 июня), продажи 4,279 (4,255 – 14 июня) за 10 рублей.

Курс доллара на межбанке в 10:30 увеличился до 26,28 грн/доллар НБУ на 15 июня ослабил курс гривны до 26,22 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Курс гривны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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