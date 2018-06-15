Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,27 гривні/долар

Курс євро у продажу знизився до 30,81 грн/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 15 червня 2018 року, об 11:10 курс долара у продажу підвищився на 8 копійок до 26,27 гривень, курс купівлі долара підвищився на 6 копійок до 26,05 гривень за долар. Порівняно з даними 14 червня, курс євро у продажу знизився на 22 копійки - до 30,81 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,30 – 26,16 (25,20 – 26,08 - 14 червня), продажу 26,11 – 26,50 (26,10 - 26,40 - 14 червня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,0559 (25,9923 – 14 червня), продажу - 26,2713 (26,1885 – 14 червня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 29,00 – 30,60 (29,80 – 30,87 – 14 червня), продажу– 30,50 – 31,30 (30,50 – 31,46 – 14 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,1713 (30,5431 – 14 червня), продажу – 30,8138 (31,0287 – 14 червня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 – 4,120 (2,000-4,111 – 14 червня), продажу - 4,000 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 14 червня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,708 (3,695 – 14 червня), продажу 4,279 (4,255 – 14 червня) за 10 рублів.