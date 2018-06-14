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Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,19 гривны/доллар

НовостиФинансы    14.06.2018 - 11:16
Фото: наличный курс доллара повысился (РБК-Украина)
Фото: наличный курс доллара повысился (РБК-Украина)

Курс евро в продаже повысился до 31,03 грн/евро

В обменных пунктах Украины сегодня, 14 июня 2018 года, в 11:10 курс доллара в продаже повысился на 7 копеек до 26,19 гривен, в покупке курс доллара повысился на 6 копеек до 25,99 гривен за доллар. По сравнению с данными 13 июня, курс евро в продаже повысился на 9 копеек - до 31,03 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20 – 26,08 (25,20 – 26,03 - 13 июня), продажи 26,10 – 26,40 (26,05 - 26,35 - 13 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9923 (25,9289 – 13 июня), продажи - 26,1885 (26,1224 – 13 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,80 – 30,87 (29,71 – 30,77 – 13 июня), продажи – 30,50 – 31,46 (30,50 – 31,25 – 13 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,5431 (30,4462 – 13 июня), продажи – 31,0287 (30,9380 – 13 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 – 4,111 (2,000-4,100 – 13 июня), продажи - 4,000 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 13 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,695 (3,705 – 13 июня), продажи 4,255 (4,257 – 13 июня) за 10 рублей.

Курс доллара на межбанке в 10:30 увеличился до 26,17 грн/доллар НБУ на 14 июня ослабил курс гривны до 26,12 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Курс гривны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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