Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,19 гривні/долар

НовиниФінанси    14.06.2018 - 11:16
Фото: готівковий курс долара підвищився (РБК-Україна)
Фото: готівковий курс долара підвищився (РБК-Україна)

Курс євро у продажу підвищився до 31,03 грн/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 червня 2018 року, об 11:10 курс долара у продажу підвищився на 7 копійок до 26,19 гривень, курс купівлі долара підвищився на 6 копійок до 25,99 гривень за долар. Порівняно з даними 13 червня, курс євро у продажу підвищився на 9 копійок - до 31,03 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,20 – 26,08 (25,20 – 26,03 - 13 червня), продажу 26,10 – 26,40 (26,05 - 26,35 - 13 червня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 25,9923 (25,9289 – 13 червня), продажу - 26,1885 (26,1224 – 13 червня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 29,80 – 30,87 (29,71 – 30,77 – 13 червня), продажу– 30,50 – 31,46 (30,50 – 31,25 – 13 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,5431 (30,4462 – 13 червня), продажу – 31,0287 (30,9380 – 13 червня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 – 4,111 (2,000-4,100 – 13 червня), продажу - 4,000 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 13 червня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,695 (3,705 – 13 червня), продажу 4,255 (4,257 – 13 червня) за 10 рублів.

Курс долара на міжбанку о 10:30 збільшився до 26,17 грн/долар НБУ на 14 червня послабив курс гривні до 26,12 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
"Я народився в Радянському Союзі": відомий український продюсер зібрався на ЧС-2018 в Росію
Відомий український спортсмен загинув у свій день народження
У мами Ляшка знайшли нову квартиру на Печерську
"Випробовують нерви на міцність?": українців обурила реклама ЧС-2018 в центрі Києва (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся