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Наличный курс доллара в продаже сохранился на уровне до 26,12 гривны/доллар

НовостиФинансы    13.06.2018 - 11:05
Фото: наличный курс доллара не изменился (РБК-Украина)
Фото: наличный курс доллара не изменился (РБК-Украина)

Курс евро в продаже понизился до 30,94 грн/евро

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже не изменился и сохранился на уровне 26,12 гривен, в покупке курс доллара также не изменился и сохранился на уровне 25,93 гривен за доллар. По сравнению с данными 12 июня, курс евро в продаже понизился на 2 копейки - до 30,94 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20 – 26,03 (25,20 – 26,01 - 12 июня), продажи 26,05 – 26,35 (26,04 - 26,35 - 12 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9289 (25,9242 – 12 июня), продажи - 26,1224 (26,1224 – 12 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,71 – 30,77 (29,76 – 30,73 – 12 июня), продажи – 30,50 – 31,25 (30,50 – 31,25 – 12 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,4462 (30,4881 – 12 июня), продажи – 30,9380 (30,9554 – 12 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 – 4,100 (2,000-4,110 – 12 июня), продажи - 4,000 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 12 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,705 (3,739 – 12 июня), продажи 4,257 (4,256 – 12 июня) за 10 рублей.

Курс доллара на межбанке в 10:30 увеличился до 26,12 грн/доллар НБУ на 13 июня укрепил курс гривны до 26,08 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Курс гривны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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