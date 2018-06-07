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Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,17 гривні/долар

НовиниФінанси    07.06.2018 - 11:10
Фото: готівковий курс долара підвищився (РБК-Україна)
Фото: готівковий курс долара підвищився (РБК-Україна)

Курс євро у продажу підвищився до 30,98 грн/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 червня 2018 року, о 11:00 курс долара у продажу підвищився на 2 копійки до 26,17 гривень, курс купівлі долара підвищився на 1 копійку до 25,95 гривень за долар. Порівняно з даними 6 червня, курс євро у продажу підвищився на 20 копійок - до 30,98 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,03 – 26,07 (25,20 – 26,05 - 6 червня), продажу 26,05 – 26,40 (26,02 - 26,35 - 6 червня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 25,9579 (25,9458 – 6 червня), продажу - 26,1729 (26,1461 – 6 червня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 29,80 – 30,77 (29,48 – 30,58 – 6 червня), продажу– 30,50 – 31,35 (30,50 – 31,15 – 6 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,4645 (30,2580 – 6 червня), продажу – 30,9834 (30,7798 – 6 червня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 – 4,150 (2,000-4,141 – 6 червня), продажу - 4,000 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 6 червня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,710 (3,694 – 6 червня), продажу 4,300 (4,281 – 6 червня) за 10 рублів.

Курс долара на міжбанку о 10:30 підвищився до 26,19 грн/долар НБУ на 7 червня послабив курс гривні до 26,16 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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