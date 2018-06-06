Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,15 гривны/доллар

Курс евро в продаже повысился до 30,78 грн/евро

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 июня 2018 года, в 11:15 курс доллара в продаже повысился на 2 копейки до 26,15 гривен, в покупке курс доллара повысился на 3 копейки до 25,94 гривен за доллар. По сравнению с данными 5 июня, курс евро в продаже повысился на 2 копейки - до 30,78 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20 – 26,05 (25,20 – 26,00 - 5 июня), продажи 26,02 – 26,35 (25,98 - 26,40 - 5 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9458 (25,9116 – 5 июня), продажи - 26,1461 (26,1280 – 5 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,48 – 30,58 (29,45 – 30,46 – 5 июня), продажи – 30,50 – 31,15 (30,45 – 31,05 – 5 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,2580 (30,2148 – 5 июня), продажи – 30,7798 (30,7601 – 5 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 – 4,141 (2,000-4,130 – 5 июня), продажи - 4,000 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 5 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,694 (3,678 – 5 июня), продажи 4,281 (4,276 – 5 июня) за 10 рублей.