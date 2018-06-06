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Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,15 гривні/долар

НовиниФінанси    06.06.2018 - 11:24
Фото: готівковий курс долара підвищився (РБК-Україна)
Фото: готівковий курс долара підвищився (РБК-Україна)

Курс євро у продажу підвищився до 30,78 грн/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 червня 2018 року, 11:15 курс долара у продажу підвищився на 2 копійки до 26,15 гривень, курс купівлі долара підвищився на 3 копійки до 25,94 гривень за долар. Порівняно з даними 5 червня, курс євро у продажу підвищився на 2 копійки - до 30,78 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,20 – 26,05 (25,20 – 26,00 - 5 червня), продажу 26,02 – 26,35 (25,98 - 26,40 - 5 червня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 25,9458 (25,9116 – 5 червня), продажу - 26,1461 (26,1280 – 5 червня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 29,48 – 30,58 (29,45 – 30,46 – 5 червня), продажу– 30,50 – 31,15 (30,45 – 31,05 – 5 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,2580 (30,2148 – 5 червня), продажу – 30,7798 (30,7601 – 5 червня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 – 4,141 (2,000-4,130 – 5 червня), продажу - 4,000 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 5 червня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,694 (3,678 – 5 червня), продажу 4,281 (4,276 – 5 червня) за 10 рублів.

Курс долара на міжбанку о 10:30 підвищився до 26,18 грн/долар НБУ на 6 червня послабив курс гривні до 26,15 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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