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Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,13 гривны/доллар

НовостиФинансы    05.06.2018 - 11:03
Фото: наличный курс доллара повысился (РБК-Украина)
Фото: наличный курс доллара повысился (РБК-Украина)

Курс евро в продаже повысился до 30,76 грн/евро

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже повысился на 1 копейку до 26,13 гривен, в покупке курс доллара повысился на 2 копейки до 25,91 гривен за доллар. По сравнению с данными 4 июня, курс евро в продаже повысился на 6 копеек - до 30,76 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20 – 26,00 (25,20 – 26,00 - 4 июня), продажи 25,98 – 26,40 (25,97 - 26,40 - 4 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9116 (25,8916 – 4 июня), продажи - 26,1280 (26,1207 – 4 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,45 – 30,46 (29,45 – 30,38 – 4 июня), продажи – 30,45 – 31,05 (30,37 – 31,00 – 4 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,2148 (30,1617 – 4 июня), продажи – 30,7601 (30,7033 – 4 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 – 4,130 (2,000-4,120 – 4 июня), продажи - 4,000 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 4 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,678 (3,684 – 4 июня), продажи 4,276 (4,267 – 4 июня) за 10 рублей.

Курс доллара на межбанке в 10:30 сохранился на уровне 26,16 грн/доллар НБУ на 5 июня ослабил курс гривны до 26,13 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Курс гривны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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