Наличный курс доллара в продаже понизился до 26,41 гривны/доллар

Курс евро в продаже понизился до 30,78 грн/евро

В обменных пунктах Украины сегодня, 21 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже понизился на 5 копеек до 26,41 гривен, в покупке курс доллара понизился на 4 копейки до 26,17 гривен за доллар. По сравнению с данными 20 июня, курс евро в продаже понизился на 9 копеек - до 30,78 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,50 – 26,28 (25,50 – 26,35 - 20 июня), продажи 26,15 – 26,55 (26,15 - 26,70 - 20 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1697 (26,2130 – 20 июня), продажи - 26,4141 (26,4664 – 20 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,00 – 30,64 (29,00 – 30,72 – 20 июня), продажи – 30,50 – 31,35 (30,50 – 31,35 – 20 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,2218 (30,2743 – 20 июня), продажи – 30,7808 (30,8708 – 20 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 – 4,090 (2,000-4,100 – 20 июня), продажи - 4,000 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 20 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,685 (3,679 – 20 июня), продажи 4,249 (4,236 – 20 июня) за 10 рублей.