Готівковий курс долара у продажу знизився до 26,41 гривні/долар

Курс євро у продажу знизився до 30,78 грн/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 червня 2018 року, до 11:00 курс долара у продажу знизився на 5 копійок до 26,41 гривень, у купівлі курс долара знизився на 4 копійки до 26,17 гривень за долар. У порівнянні з даними 20 червня, курс євро у продажу знизився на 9 копійок - до 30,78 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,50 – 26,28 (25,50 – 26,35 - 20 червня), продажу 26,15 – 26,55 (26,15 - 26,70 - 20 червня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,1697 (26,2130 – 20 червня), продажу - 26,4141 (26,4664 – 20 червня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 29,00 – 30,64 (29,00 – 30,72 – 20 червня), продажу– 30,50 – 31,35 (30,50 – 31,35 – 20 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,2218 (30,2743 – 20 червня), продажу – 30,7808 (30,8708 – 20 червня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 – 4,090 (2,000-4,100 – 20 червня), продажу - 4,000 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 20 червня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,685 (3,679 – 20 червня), продажу 4,249 (4,236 – 20 червня) за 10 рублів.