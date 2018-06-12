Наличный курс доллара в продаже понизился до 26,12 гривны/доллар

Курс евро в продаже понизился до 30,96 грн/евро

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 июня 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже понизился на 3 копейки до 26,12 гривен, в покупке курс доллара понизился на 3 копейки до 25,93 гривен за доллар. По сравнению с данными 11 июня, курс евро в продаже понизился на 6 копеек - до 30,96 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20 – 26,01 (25,20 – 26,06 - 11 июня), продажи 26,04 – 26,35 (26,04 - 26,40 - 11 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9242 (25,9557 – 11 июня), продажи - 26,1224 (26,1510 – 11 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,76 – 30,73 (29,80 – 30,82 – 11 июня), продажи – 30,50 – 31,25 (30,50 – 31,35 – 11 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,4881 (30,5145 – 11 июня), продажи – 30,9554 (31,0172 – 11 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 – 4,110 (2,000-4,110 – 11 июня), продажи - 4,000 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 11 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,739 (3,635 – 11 июня), продажи 4,256 (4,271 – 11 июня) за 10 рублей.