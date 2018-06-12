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Готівковий курс долара у продажу знизився до 26,12 гривні/долар

НовиниФінанси    12.06.2018 - 11:38
Фото: готівковий курс долара знизився (УНІАН)
Фото: готівковий курс долара знизився (УНІАН)

Курс євро на продажу знизився до 30,96 грн/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 червня 2018 року, об 11:30 курс долара у продажу знизився на 3 копійки до 26,12 гривень, у купівлі курс долара знизився на 3 копійки до 25,93 гривень за долар. Порівняно з даними 11 червня, курс євро у продажу знизився на 6 копійок - до 30,96 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,20 – 26,01 (25,20 – 26,06 - 11 червня), продажу 26,04 – 26,35 (26,04 - 26,40 - 11 червня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 25,9242 (25,9557 – 11 червня), продажу - 26,1224 (26,1510 – 11 червня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 29,76 – 30,73 (29,80 – 30,82 – 11 червня), продажу– 30,50 – 31,25 (30,50 – 31,35 – 11 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,4881 (30,5145 – 11 червня), продажу – 30,9554 (31,0172 – 11 червня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 – 4,110 (2,000-4,110 – 11 червня), продажу - 4,000 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 11 червня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,739 (3,635 – 11 червня), продажу 4,256 (4,271 – 11 червня) за 10 рублів.

Курс долара на міжбанку о 10:30 зберігся на рівні 26,11 грн/долар НБУ на 12 червня зміцнив курс гривні до 26,09 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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