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Наличный курс доллара в продаже понизился до 26,15 гривны/доллар

НовостиФинансы    11.06.2018 - 11:16
Фото: наличный курс доллара снизился (РБК-Украина)
Фото: наличный курс доллара снизился (РБК-Украина)

Курс евро в продаже понизился до 31,02 грн/евро

В обменных пунктах Украины сегодня, 11 июня 2018 года, в 11:10 курс доллара в продаже понизился на 2 копейки до 26,15 гривен, в покупке курс доллара понизился на 1 копейку до 25,96 гривен за доллар. По сравнению с данными 8 июня, курс евро в продаже понизился на 5 копеек - до 31,02 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20 – 26,06 (25,20 – 26,06 - 8 июня), продажи 26,04 – 26,40 (26,09 - 26,40 - 8 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9557 (25,9717 – 8 июня), продажи - 26,1510 (26,1741 – 8 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,80 – 30,82 (29,80 – 30,88 – 8 июня), продажи – 30,50 – 31,35 (30,50 – 31,40 – 8 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,5145 (30,5468 – 8 июня), продажи – 31,0172 (31,0688 – 8 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 – 4,110 (2,000-4,161 – 8 июня), продажи - 4,000 – 5,800 (4,140 – 5,800 – 8 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,635 (3,718 – 8 июня), продажи 4,271 (4,291 – 8 июня) за 10 рублей.

Курс доллара на межбанке в 10:30 понизился до 26,10 грн/доллар НБУ на 11 июня укрепил курс гривны до 26,13 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Курс гривны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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