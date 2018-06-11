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Готівковий курс долара у продажу знизився до 26,15 гривні/долар

НовиниФінанси    11.06.2018 - 11:16
Фото: готівковий курс долара знизився (РБК-Україна)
Фото: готівковий курс долара знизився (РБК-Україна)

Курс євро у продажу знизився до 31,02 грн/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 11 червня 2018 року, 11:10 курс долара у продажу знизився на 2 копійки до 26,15 гривень, у купівлі курс долара знизився на 1 копійку до 25,96 гривень за долар. Порівняно з даними 8 червня, курс євро у продажу знизився на 5 копійок - до 31,02 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,20 – 26,06 (25,20 – 26,06 - 8 червня), продажу 26,04 – 26,40 (26,09 - 26,40 - 8 червня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 25,9557 (25,9717 – 8 червня), продажу - 26,1510 (26,1741 – 8 червня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 29,80 – 30,82 (29,80 – 30,88 – 8 червня), продажу– 30,50 – 31,35 (30,50 – 31,40 – 8 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,5145 (30,5468 – 8 червня), продажу – 31,0172 (31,0688 – 8 червня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 – 4,110 (2,000-4,161 – 8 червня), продажу - 4,000 – 5,800 (4,140 – 5,800 – 8 червня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,635 (3,718 – 8 червня), продажу 4,271 (4,291 – 8 червня) за 10 рублів.

Курс долара на міжбанку о 10:30 знизився до 26,10 грн/долар НБУ на 11 червня зміцнив курс гривні до 26,13 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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