Налаштовував телеканали РФ у Харківської області: правоохоронці затримали зрадника-інженера
Правоохоронці затримали ще одного колаборанта. Інженер співпрацював з окупантами у період захоплення частини Харківської області за посаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Як зазначають у відомстві, зрадник співпрацював з окупантами у період захоплення частини Харківської області.
Зловмисником виявився колишній інженер місцевої телерадіокомпанії, який проживав у селищі Великий Бурлук Куп’янського району.
Під час окупації громади він організував трансляцію центральних телеканалів Росії на території регіону.
Користувався Українськими частотами ТБ
У своїй "справі" зрадник незаконно використовував частоти цифрового ефірного телебачення України.
За таку "послугу" загарбники влаштували свого поплічника до місцевої окупаційної адміністрації РФ, де він отримував "зарплату" в російських рублях.
"Зірка" телебачення РФ
Крім того, у червні 2022 року колаборант дав інтерв’ю ворожій пропагандистці Мар’яні Наумовій, яке вийшло в ефірі кремлівського ТБ.
Там фігурант вихваляв окупаційний режим та висловив сподівання щодо відкриття у Харківській області "російських магазинів з російськими цінами".
Також він знявся у поставному сюжеті росТБ про нібито надання місцевим жителям "гумдопомоги" з РФ.
Після звільнення регіону прихильник РФ намагався "пересидіти" у власній квартирі, підробляючи ремонтом побутової техніки.
Правоохоронці встановили його місцеперебування і затримали.
Зібрані докази та оголошення підозри
Зраднику повідомили про підозру за колабораційну діяльність та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.
Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Нещодавні затримання агентів РФ
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про те, що СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.
Також правоохоронці затримали ще одного інформатора спецслужб РФ. Зрадник збирав розвіддані про Сили оборони у Миколаєві.
Крім того, напередодні правоохоронці затримали чотирьох ворожих агітаторів у різних областях України. Вони виправдовували російську агресію, тепер їм загрожує до восьми років в'язниці.
Сьогодні стало відомо, що Служба безпеки України у Донецькій області затримала російського агента, який готував серію ракетно-артилерійських ударів ворога по штабах ЗСУ поблизу Авдіївки.
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