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Настраивал телеканалы РФ в Харьковской области: правоохранители задержали предателя-инженера

Украина, Среда 24 января 2024 14:43
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Настраивал телеканалы РФ в Харьковской области: правоохранители задержали предателя-инженера Фото: в Харьковской области задержан инженер-предатель (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали еще одного коллаборанта. Инженер сотрудничал с оккупантами в период захвата части Харьковской области за должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечают в ведомстве, изменник сотрудничал с оккупантами в период захвата части Харьковской области.

Злоумышленником оказался бывший инженер местной телерадиокомпании, проживавший в поселке Великий Бурлук Купянского района.

Во время оккупации он организовал трансляцию центральных телеканалов России на территории региона.

Пользовался украинскими частотами ТВ

В своем "деле" предатель незаконно использовал частоты цифрового эфирного телевидения Украины.

За такую "услугу" захватчики устроили своего приспешника в местную оккупационную администрацию РФ, где он получал "зарплату" в российских рублях.

"Звезда" телевидения РФ

Кроме того, в июне 2022 года коллаборант дал интервью вышедшей в эфире кремлевского ТВ вражеской пропагандистке Марьяне Наумовой.

Там фигурант восхвалял оккупационный режим и выразил надежду на открытие в Харьковской области "российских магазинов с российскими ценами".

Также он снялся в поставочном сюжете росТВ о якобы предоставлении местным жителям "гумпомощи" из РФ.

После освобождения региона сторонник РФ пытался "пересидеть" в собственной квартире, подделывая ремонтом бытовой техники.

Правоохранители установили его местонахождение и задержали.

Собранные доказательства и объявления подозрения

Предателю сообщили о подозрении за коллаборационную деятельность и оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: задержание инженера-предателя в Харьковской области (t.me/SBUkr)

Недавние задержания агентов РФ

Напомним, недавно мы сообщали о том, что СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.

Также правоохранители задержали еще одного информатора спецслужб РФ. Предатель собирал разведданные о Силах обороны в Николаеве.

Кроме того, накануне правоохранители задержали четырех вражеских агитаторов в разных областях Украины. Они оправдывали российскую агрессию, теперь им грозит до восьми лет тюрьмы.

Сегодня стало известно, что Служба безопасности Украины в Донецкой области задержала российского агента, готовившего серию ракетно-артиллерийских ударов врага по штабам ВСУ вблизи Авдеевки.

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Служба безопасности Украины
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