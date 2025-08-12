"Налаштовані на успіх". Рубіо поговорив із Лавровим перед зустріччю Трампа і Путіна

Держсекретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели телефонну розмову. Вони займалися підготовкою саміту лідерів США і РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ РФ.
Як зазначили в МЗС країни-агресора, Лавров і Рубіо обговорили окремі аспекти підготовки до саміту президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.
"З обох сторін підтверджено налаштованість на успішне проведення заходу", - додали в російському міністерстві.
Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, президент США Дональд Трамп має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.
Трамп планує обговорити врегулювання війни Росії проти України. За словами американського лідера, він хоче закликати Путіна припинити бойові дії.
Також американський лідер розраховує домовитися з диктатором про обмін територіями між Україною та Росією.
Водночас президент України Володимир Зеленський сьогодні, 12 серпня, наголосив, що Україна не віддаватиме Росії Донбас.