Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

"Налаштовані на успіх". Рубіо поговорив із Лавровим перед зустріччю Трампа і Путіна

Фото: Марко Рубіо, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Держсекретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели телефонну розмову. Вони займалися підготовкою саміту лідерів США і РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ РФ.

Як зазначили в МЗС країни-агресора, Лавров і Рубіо обговорили окремі аспекти підготовки до саміту президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.

"З обох сторін підтверджено налаштованість на успішне проведення заходу", - додали в російському міністерстві.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, президент США Дональд Трамп має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Трамп планує обговорити врегулювання війни Росії проти України. За словами американського лідера, він хоче закликати Путіна припинити бойові дії.

Також американський лідер розраховує домовитися з диктатором про обмін територіями між Україною та Росією.

Водночас президент України Володимир Зеленський сьогодні, 12 серпня, наголосив, що Україна не віддаватиме Росії Донбас.

Володимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампЗустріч Трампа та ПутінаЛавров