"Настроены на успех". Рубио поговорил с Лавровым перед встречей Трампа и Путина

Фото: Марко Рубио, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Они занимались подготовкой саммита лидеров США и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РФ.

Как отметили в МИД страны-агрессора, Лавров и Рубио обсудили отдельные аспекты подготовки к саммиту президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске. 

"С обеих сторон подтвержден настрой на успешное проведение мероприятия", - добавили в российском министерстве. 

Встреча Трампа и Путина

Напомним, в пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Трамп планирует обсудить урегулирование войны России против Украины. По словам американского лидера, он хочет призвать Путина прекратить боевые действия.

Также американский лидер рассчитывает договориться с диктатором об обмене территориями между Украиной и Россией.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 августа, подчеркнул, что Украина не будет отдавать России Донбасс.

