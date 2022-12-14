Не налаштована на діалог. У США відреагували на відмову Росії вивести війська на Різдво

"При кожному випадку росіяни відповідають на заклик України до справедливого миру ще більшою ескалацією та дуже чітким визнанням того, що Росія не налаштована на конструктивний діалог", - зазначив чиновник.

За словами Прайса, його країна й надалі притягуватиме Росію до відповідальності, а також забезпечуватиме оборону та потенціал стримування НАТО.

При цьому він наголосив, що США продовжать надавати військову допомогу Україні.