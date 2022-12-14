RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не настроена на диалог. В США отреагировали на отказ России вывести войска на Рождество

Фото: Нед Прайс, представитель Госдепа США (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Иван Носальский

Отказ России от предложения президента Украины Владимира Зеленского вывести свои войска на Рождество свидетельствует о том, что Кремль не хочет идти на диалог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Госдепа США Неда Прайса.

"При каждом случае россияне отвечают на призыв Украины к справедливому миру еще большей эскалацией и очень четким признанием того, что Россия не настроена на конструктивный диалог", - отметил чиновник.

По словам Прайса, его страна будет и дальше привлекать Россию к ответственности, а также обеспечивать оборону и потенциал сдерживания НАТО.

При этом он подчеркнул, что США продолжат оказывать военную помощь Украине.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил России начать вывод своих войск на Рождество. Таким образом РФ может попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о выводе российских войск до конца текущего года "не может быть и речи".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиРождествоВойна России против Украины