Накрыли алюминиевым одеялом: в Калифорнии спасают от пожара самое большое дерево мира

В Калифорнии пожарные пытаются предотвратить гибель самого большого дерева в мире - Генерала Шермана. Ему грозят лесные пожары, которые бушуют в национальном парке "Секвоя" последние несколько недель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Парк славится гигантскими секвойями среди которых отмечается Генерал Шерман - самое большое дерево в мире. Его высота составляет восемьдесят метров, а возраст - от 2300 до 2700 лет.

Чтобы предотвратить гибель секвой - пожарные используют огнестойкую алюминиевую пленку.

CHECK THIS OUT: Fire officials have covered the base of the Giant Sequoia General Sherman in an aluminized structure wrap to protect it from intense heat in case the KNP Complex Fire reaches it. @ABC30

: Sequoia National Park pic.twitter.com/x0g4vfspoK — Jessica Harrington (@JessicaABC30) September 17, 2021

Отмечается, что пожар, возникший из-за засухи и жары, сегодня угрожает двум тысячам гигантов.

"Это очень важная территория для многих-многих людей, поэтому для защиты этого леса прилагают немалые усилия", - отметила представитель парка Ребекка Патерсон.

Стоит добавить, что секвоям не грозят низовые пожары из-за их огнестойкой коры, однако нынешняя стихия является намного серьезнее.