Накрили алюмінієвою ковдрою: в Каліфорнії рятують від пожежі найбільше дерево світу

В Каліфорнії пожежники намагаються запобігти загибелі найбільшого дерева у світі - Генерала Шермана. Йому загрожують лісові пожежі, які вирують в національному парку "Секвоя" останні декілька тижнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC .

Парк славиться гігантськими секвоями серед яких відзначається Генерал Шерман - найбільше дерево у світі. Його висота становить вісімдесят метрів, а вік - від 2300 до 2700 років.

Аби запобігти загибелі секвой - пожежники використовують вогнестійку алюмінієву плівку.

CHECK THIS OUT: Fire officials have covered the base of the Giant Sequoia General Sherman in an aluminized structure wrap to protect it from intense heat in case the KNP Complex Fire reaches it. @ABC30

: Sequoia National Park pic.twitter.com/x0g4vfspoK — Jessica Harrington (@JessicaABC30) September 17, 2021

Зазначається, що пожежа, яка виникла через посуху й спеку, сьогодні загрожує двом тисячам гігантів.

"Це дуже важлива територія для багатьох-багатьох людей, тому для захисту цього лісу докладають чималих зусиль", - відзначила представниця парку Ребекка Патерсон.

Варто додати, що секвоям не загрожують низові пожежі через їх вогнестійку кору, однак нинішня стихія є набагато серйознішою.