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Накрили алюмінієвою ковдрою: в Каліфорнії рятують від пожежі найбільше дерево світу

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Каліфорнія, П'ятниця 17 вересня 2021 16:58
Накрили алюмінієвою ковдрою: в Каліфорнії рятують від пожежі найбільше дерево світу Фото: лісова пожежа в Каліфорнії загрожує найбільшому дереву світу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Каліфорнії пожежники намагаються запобігти загибелі найбільшого дерева у світі - Генерала Шермана. Йому загрожують лісові пожежі, які вирують в національному парку "Секвоя" останні декілька тижнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

Парк славиться гігантськими секвоями серед яких відзначається Генерал Шерман - найбільше дерево у світі. Його висота становить вісімдесят метрів, а вік - від 2300 до 2700 років.

Аби запобігти загибелі секвой - пожежники використовують вогнестійку алюмінієву плівку.

Зазначається, що пожежа, яка виникла через посуху й спеку, сьогодні загрожує двом тисячам гігантів.

"Це дуже важлива територія для багатьох-багатьох людей, тому для захисту цього лісу докладають чималих зусиль", - відзначила представниця парку Ребекка Патерсон.

Варто додати, що секвоям не загрожують низові пожежі через їх вогнестійку кору, однак нинішня стихія є набагато серйознішою.

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Калифорния Пожежа
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