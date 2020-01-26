Накроет дождем с мокрым снегом: прогноз на конец января

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сухо будет только в понедельник, 27 января

Погода в Украине в конце января отметится дождями с мокрым снегом, которые будут преобладать в течение недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз на 27 января

В понедельник погода в стране будет малооблачной и сухой. Температура воздуха днем будет колебаться от +1 до +3 на севере и в пределах +2...+5 на остальной территории. В южных областях ожидается от +4 до +7 тепла. Ночью прохладно будет во всех областях. Ночная температура воздуха будет колебаться от 0 до -3.

Прогноз на 28 января

Во вторник большую территорию страны накроют небольшие дожди со снегом. Без осадков будет лишь местами на западе и севере. Несмотря на осадки температура воздуха возрастет. Так, днем термометры будут колебаться от +3 до +5 во всех областях, лишь на юге воздух прогреется до +7. Ночью также потеплеет, прогнозируют от 0 до +2.

Прогноз на 29 января

В среду осадки охватят все области. Температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +5. В южных областях ожидается потепление до +9 градусов. Ночью также ожидается потепление до +1...+3 градусов.

Прогноз на 30 января

В четверг осадки отступят из южных и Запорожской областей. На остальной территории сохранятся дожди с мокрым снегом. Прогнозируется дневная температура воздуха в пределах +1...+4 градусов. На юге температура спадет, ожидается до +3...+6. Ночью местами похолодает до -1, на остальной территории от 0 до +2.

Прогноз на 31 января

Последний день месяца отметится малооблачной погодой на юге и юго-востоке, и значительными осадками на остальной территории. Температура воздуха днем будет колебаться от +1 до +4 градусов, ночью похолодает до -1. В южных областях днем до +5...+6 градусов.

Напомним, синоптики ожидали, что средняя месячная температура в январе 2020 года в Украине будет держаться в пределах 0-4 градусов мороза. Прогнозировалась месячное количество осадков от 21 до 60 миллиметров.