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Накриє дощем з мокрим снігом: прогноз на кінець січня

Новини » Суспільство     26.01.2020 - 16:42
Накриє дощем з мокрим снігом: прогноз на кінець січня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сухо буде лише у понеділок, 27 січня

Погода в Україні наприкінці січня відзначиться дощами з мокрим снігом, які переважатимуть впродовж тижня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз на 27 січня

У понеділок погода в країні буде малохмарною та сухою. Температура повітря вдень коливатиметься від +1 до +3 на півночі та в межах +2...+5 на решті території. У південних областях очікується від +4 до +7 тепла. Вночі прохолодно буде в усіх областях. Нічна температура повітря коливатиметься від 0 до -3.

Накриє дощем з мокрим снігом: прогноз на кінець січня

Прогноз на 28 січня

У вівторок більшу територію країни накриють невеликі дощі зі снігом. Без опадів буде лише подекуди на заході та півночі. Попри опади температура повітря зросте. Так, вдень термометри коливатимуться від +3 до +5 у всіх областях, лише на півдні повітря прогріється до +7. Вночі також потепліє, прогнозують від 0 до +2.

Накриє дощем з мокрим снігом: прогноз на кінець січня

Прогноз на 29 січня

У середу опади охоплять всі області. Температура повітря вдень коливатиметься від +3 до +5. У південних областях очікується потепління до +9 градусів. Вночі також очікується потепління до +1...+3 градусів.

Накриє дощем з мокрим снігом: прогноз на кінець січня

Прогноз на 30 січня

У четвер опади відступлять з південних та Запорізької областей. На решті території утримаються дощі з мокрим снігом. Прогнозується денна температура повітря в межах +1...+4 градусів. На півдні температура також спаде, очікується до +3...+6. Вночі подекуди похолодає до -1, на решті території від 0 до +2.

Накриє дощем з мокрим снігом: прогноз на кінець січня

Прогноз на 31 січня

Останній день місяця відзначиться малохмарною погодою на півдні та південному сході, та значними опадами на решті території. Температура повітря вдень коливатиметься від +1 до +4 градусів, вночі похолодає до -1. У південних областях вдень до +5...+6 градусів.

Накриє дощем з мокрим снігом: прогноз на кінець січня

Нагадаємо, синоптики очікували, що середня місячна температура у січні 2020 року в Україні триматиметься в межах 0-4 градусів морозу. Прогнозувалася місячна кількість опадів від 21 до 60 міліметрів.

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