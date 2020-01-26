Потепление до +8 на юге и малооблачно: прогноз на сегодня

В Киеве днем до +5, без осадков
Погода в Украине сегодня, 26 января, отметится ростом температуры воздуха в южных областях до +8 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, сегодня на территории страны осадков не ожидается. Погода будет преимущественно малооблачной. Температура воздуха днем на большинстве территории будет колебаться от +2 до +5 градусов. В южных областях днем термометры покажут до +6...+8 градусов выше нуля. Ночью похолодает до -1...-2 градусов.
В столице сегодня также будет сухо и малооблачно. Осадков синоптики не прогнозируют. В Киеве днем температура воздуха будет колебаться от +3 до +5. Ночью термометры киевлян покажут от -1 до +1 градуса.
Напомним, ранее синоптики сообщали, что в январе 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 0-4 градусов мороз. Также ожидается месячное количество осадков в пределах 21-60 миллиметров. В Карпатах, на востоке и северо-востоке страны местами до 7-8 градусов мороза.