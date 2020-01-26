Потепление до +8 на юге и малооблачно: прогноз на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве днем до +5, без осадков

Погода в Украине сегодня, 26 января, отметится ростом температуры воздуха в южных областях до +8 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По данным синоптиков, сегодня на территории страны осадков не ожидается. Погода будет преимущественно малооблачной. Температура воздуха днем на большинстве территории будет колебаться от +2 до +5 градусов. В южных областях днем термометры покажут до +6...+8 градусов выше нуля. Ночью похолодает до -1...-2 градусов.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня также будет сухо и малооблачно. Осадков синоптики не прогнозируют. В Киеве днем температура воздуха будет колебаться от +3 до +5. Ночью термометры киевлян покажут от -1 до +1 градуса.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в январе 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 0-4 градусов мороз. Также ожидается месячное количество осадков в пределах 21-60 миллиметров. В Карпатах, на востоке и северо-востоке страны местами до 7-8 градусов мороза.