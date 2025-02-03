UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Накриють атмосферні фронти. Якою буде погода сьогодні

Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 3 лютого, в Україні очікується сніг. Надалі холоднішатиме, до -8 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"У понеділок в Україні вдень від -2...+3 градусів. Через діяльність атмосферних фронтів у більшості областей 3 лютого періодично випадатиме невеликий сніг", - розповіла вона.

Водночас, за даними синоптика, у південній частині України та на південному сході сніг та мокрий сніг будуть помірними.

"Можливе налипання мокрого снігу, ускладнення ситуації на дорогах, при вищій температурі повітря дощитиме. Опади на півдні України в окремих районах досягатимуть сильних значень, у Криму вдень очікується сильний дощ", - додала синоптик.

Вітер в Україні буде переважно північно-західним, помірним, у західних областях можливі пориви до 15-20 м/с.

Погода у Києві та на найближчі дні

У Києві понеділок буде прохолодним, вночі -1...-3 градусів, вдень близько 0. Пройде невеликий сніг, на дорогах ожеледиця.

Надалі, на тижні, в Україні похолоднішає ще на кілька градусів, вночі до -3...-8 градусів, вдень до -3....+2 градусів.

Загалом, як раніше попереджали синоптики, лютий 2025 в Україні буде тепліше звичайного.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день