Накроют атмосферные фронты. Какой будет погода сегодня

"В понедельник в Украине днем от -2...+3 градусов. Из-за деятельности атмосферных фронтов в большинстве областей 3 февраля периодически будет выпадать небольшой снег", - рассказала она.

В то же время, по данным синоптика, в южной части Украины и на юго-востоке снег и мокрый снег будут умеренными.

"Возможно налипание мокрого снега, осложнение ситуации на дорогах, при высокой температуре воздуха будет идти дождь. Осадки на юге Украины в отдельных районах будут достигать сильных значений, в Крыму днем ожидается сильный дождь", - добавила синоптик.

Ветер в Украине будет преимущественно северо-западным, умеренным, в западных областях возможны порывы до 15-20 м/с.