Накроют атмосферные фронты. Какой будет погода сегодня

Сегодня, 3 февраля, в Украине ожидается снег. В дальнейшем будет холодать, до -8 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"В понедельник в Украине днем от -2...+3 градусов. Из-за деятельности атмосферных фронтов в большинстве областей 3 февраля периодически будет выпадать небольшой снег", - рассказала она.
В то же время, по данным синоптика, в южной части Украины и на юго-востоке снег и мокрый снег будут умеренными.
"Возможно налипание мокрого снега, осложнение ситуации на дорогах, при высокой температуре воздуха будет идти дождь. Осадки на юге Украины в отдельных районах будут достигать сильных значений, в Крыму днем ожидается сильный дождь", - добавила синоптик.
Ветер в Украине будет преимущественно северо-западным, умеренным, в западных областях возможны порывы до 15-20 м/с.
В Киеве понедельник будет прохладным, ночью -1...-3 градусов, днем около 0. Пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица.
В дальнейшем, на неделе, в Украине похолодает еще на несколько градусов, ночью до -3...-8 градусов, днем до -3....+2 градусов.
В общей сложности, как ранее предупреждали синоптики, февраль 2025 в Украине будет теплее обычного.
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