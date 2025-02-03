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Накроют атмосферные фронты. Какой будет погода сегодня

Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 3 февраля, в Украине ожидается снег. В дальнейшем будет холодать, до -8 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В понедельник в Украине днем от -2...+3 градусов. Из-за деятельности атмосферных фронтов в большинстве областей 3 февраля периодически будет выпадать небольшой снег", - рассказала она.

В то же время, по данным синоптика, в южной части Украины и на юго-востоке снег и мокрый снег будут умеренными.

"Возможно налипание мокрого снега, осложнение ситуации на дорогах, при высокой температуре воздуха будет идти дождь. Осадки на юге Украины в отдельных районах будут достигать сильных значений, в Крыму днем ожидается сильный дождь", - добавила синоптик.

Ветер в Украине будет преимущественно северо-западным, умеренным, в западных областях возможны порывы до 15-20 м/с.

 

Погода в Киеве и на ближайшие дни

В Киеве понедельник будет прохладным, ночью -1...-3 градусов, днем около 0. Пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица.

В дальнейшем, на неделе, в Украине похолодает еще на несколько градусов, ночью до -3...-8 градусов, днем до -3....+2 градусов.

В общей сложности, как ранее предупреждали синоптики, февраль 2025 в Украине будет теплее обычного.

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