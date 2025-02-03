Накриють атмосферні фронти. Якою буде погода сьогодні

Сьогодні, 3 лютого, в Україні очікується сніг. Надалі холоднішатиме, до -8 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"У понеділок в Україні вдень від -2...+3 градусів. Через діяльність атмосферних фронтів у більшості областей 3 лютого періодично випадатиме невеликий сніг", - розповіла вона.

Водночас, за даними синоптика, у південній частині України та на південному сході сніг та мокрий сніг будуть помірними.

"Можливе налипання мокрого снігу, ускладнення ситуації на дорогах, при вищій температурі повітря дощитиме. Опади на півдні України в окремих районах досягатимуть сильних значень, у Криму вдень очікується сильний дощ", - додала синоптик.

Вітер в Україні буде переважно північно-західним, помірним, у західних областях можливі пориви до 15-20 м/с.