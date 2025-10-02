UA

Накриє температурний контраст: якою сьогодні буде погода в Україні

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 2 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні, 2 жовтня, в Україні прогнозується різна погода залежно від регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

На заході, півночі та частині центральних областей температура вдень становитиме лише до +10 градусів. Натомість на сході країни стовпчики термометрів піднімуться до +18 градусів.

"Отже, захід та північ +6…+10 градусів. У центрі: Вінниччина та Кропивницький з районами +7…+11, Черкащина +9…+12, Полтавщина +10…+15, Дніпропетровщина +11…+16 градусів. На сході +14…+18, на півдні +12…+16 градусів", - пише Діденко.

За її словами, вдень дощі очікуються лише у північних областях. На решті території - хмарно, але без істотних опадів.

"На Одещині без опадів", - уточнила вона.

У Києві 2 жовтня прогнозується дощ та холодна погода, близько +8 градусів. За прогнозами, холод у столиці утримається кілька днів, але поступово температура почне зростати.

Подібна тенденція очікується і по всій Україні. Найдовше прохолодна погода збережеться у західних областях, де потепління прийде після 5 жовтня. На сході та півдні весь час утримуватиметься тепла погода, подекуди до +20 градусів.

Раніше РБК-Україна розповідало, якою буде погода в Україні у жовтні - скільки буде опадів та якою буде температура повітря.

Також ми писали, що початок осені в Європі та Україні був теплим. Це дозволило поповнити запаси газу перед опалювальним сезоном.

