Накормят врага огнем. Польский министр привез нам гаубицы Krab, - Зеленский

Министр обороны Польши Мариуш Блащак привез в Украину самоходные гаубицы AHS Krab.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Сегодня в Киеве провел переговоры с Мариушем Блащаком, вице-премьером и министром обороны Польши. А он привез нам Krab, которые мощно накормят нашего врага огнем", - отметил он. По его словам, с польским министром также обсуждалось сотрудничество в военной сфере.