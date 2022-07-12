Нагодують ворога вогнем. Польський міністр привіз нам гаубиці Krab, - Зеленський

"Сьогодні у Києві провів переговори з Маріушем Блащаком, віце-прем'єром та міністром оборони Польщі. А він привіз нам Krab, які потужно нагодують нашого ворога вогнем", - зазначив він.

За його словами, з польським міністром також обговорювалося співробітництво у військовій сфері.